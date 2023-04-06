Авиация и артиллерия наносила удары по живой силе и технике оккупантов, украинские защитники сбили вражеский вертолет — Генштаб 6 апреля, 07:34 Генштаб сообщил о результативных ударах авиации и артиллерии (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

За минувшие сутки авиация, а также подразделения артиллерии Сил обороны Украины наносили удары по важным позициям российских оккупационных войск.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 6 апреля.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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Также украинские защитники уничтожили российский вертолет Ка-52 и два БпЛА типа Орлан и Supercam.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, три склада боеприпасов, три позиции средств противовоздушной обороны и четыре станции радиоэлектронной борьбы противника.

Накануне в Сети появилось видео с зенитно-ракетным комплексом Avenger, который уже стоит на боевом дежурстве у бойцов Северной операционной зоны.