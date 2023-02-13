Генштаб сообщил об ударах авиации и артиллерии по позициям оккупантов

13 февраля, 08:00
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Авиация и артиллерия успешно уничтожали позиции оккупантов (Фото:Генштаб)

Авиация и артиллерия успешно уничтожали позиции оккупантов (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины наносили результативные удары по важным позициям российских оккупационных войск.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 13 февраля.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Видео дня

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 10 районов сосредоточения живой силы, одну позицию противовоздушной обороны и три склада боеприпасов.

https://www.youtube.com/watch?v=jC-ywJLUi9o
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Артиллерия Война России против Украины Генштаб ВСУ

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