Генштаб сообщил об ударах авиации и артиллерии по позициям оккупантов 13 февраля, 08:00 Авиация и артиллерия успешно уничтожали позиции оккупантов (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины наносили результативные удары по важным позициям российских оккупационных войск.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 13 февраля.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Видео дня

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 10 районов сосредоточения живой силы, одну позицию противовоздушной обороны и три склада боеприпасов.