Генштаб сообщил об ударах авиации и артиллерии по позициям оккупантов
Авиация и артиллерия успешно уничтожали позиции оккупантов (Фото:Генштаб)
За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины наносили результативные удары по важным позициям российских оккупационных войск.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 13 февраля.
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 10 районов сосредоточения живой силы, одну позицию противовоздушной обороны и три склада боеприпасов.