Генштаб сообщил подробности об успешной работе авиации и артиллерии Украины
Украинские артиллеристы наносили результативные удары по оккупантам (Фото:Генштаб)
Авиация и артиллерия Украины за минувшие сутки наносили результативные удары по позициям оккупационных войск РФ.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницы, 16 декабря.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.
Также украинские военные сбили два беспилотника типа Орлан-10.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пять пунктов управления, четыре района сосредоточения личного состава оккупантов, шесть артиллерийских позиций, два склада боеприпасов, а также склад горюче-смазочных материалов.
Ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что украинские системы ПВО повысили свою эффективность с 50% до 80%.