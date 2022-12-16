Генштаб сообщил подробности об успешной работе авиации и артиллерии Украины 16 декабря, 07:12 Украинские артиллеристы наносили результативные удары по оккупантам (Фото:Генштаб)

Авиация и артиллерия Украины за минувшие сутки наносили результативные удары по позициям оккупационных войск РФ.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницы, 16 декабря.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

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Также украинские военные сбили два беспилотника типа Орлан-10.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пять пунктов управления, четыре района сосредоточения личного состава оккупантов, шесть артиллерийских позиций, два склада боеприпасов, а также склад горюче-смазочных материалов.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что украинские системы ПВО повысили свою эффективность с 50% до 80%.