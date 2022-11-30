Генштаб сообщил подробности о результативной работе авиации и артиллерии Украины

30 ноября, 08:08
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Артиллерия и авиация наносили результативные удары по оккупантам (Фото:Генштаб)

Артиллерия и авиация наносили результативные удары по оккупантам (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил о результативных ударах украинской авиации и артиллерии по позициях российских оккупантов.

Об этом говорится в опубликованной в Facebook сводке по состоянию на среду, 30 ноября.

Авиация в течение текущих суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также два удара по позициям зенитных ракетных комплексов оккупантов.

Видео дня

За прошедшие сутки украинские военные сбили три беспилотника типа Орлан-10.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили артиллерийскую систему и другой важный объект оккупантов.

Накануне министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыла французская реактивная система залпового огня LRU.

https://www.youtube.com/watch?v=WvKFAMmM4vY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Генштаб Артиллерия Война России против Украины

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