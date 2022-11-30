Генштаб сообщил подробности о результативной работе авиации и артиллерии Украины
Артиллерия и авиация наносили результативные удары по оккупантам (Фото:Генштаб)
Генштаб сообщил о результативных ударах украинской авиации и артиллерии по позициях российских оккупантов.
Об этом говорится в опубликованной в Facebook сводке по состоянию на среду, 30 ноября.
Авиация в течение текущих суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также два удара по позициям зенитных ракетных комплексов оккупантов.
За прошедшие сутки украинские военные сбили три беспилотника типа Орлан-10.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили артиллерийскую систему и другой важный объект оккупантов.
Накануне министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыла французская реактивная система залпового огня LRU.