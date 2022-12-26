Генштаб сообщил о результативных ударах авиации и артиллерии по позициях оккупантов 26 декабря, 08:00 Авиация и артиллерия Украины успешно били по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины наносили результативные удары по позициям оккупационных войск РФ.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 26 декабря.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ оккупантов.

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Украинские ракетчики и артиллеристы поразили девять пунктов управления, два района сосредоточения живой силы и два других важных объекта оккупантов.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 102 050 своих военнослужащих.



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