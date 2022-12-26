Генштаб сообщил о результативных ударах авиации и артиллерии по позициях оккупантов
Авиация и артиллерия Украины успешно били по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)
За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины наносили результативные удары по позициям оккупационных войск РФ.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 26 декабря.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ оккупантов.
Украинские ракетчики и артиллеристы поразили девять пунктов управления, два района сосредоточения живой силы и два других важных объекта оккупантов.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 102 050 своих военнослужащих.