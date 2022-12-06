Генштаб сообщил об успешных ударах авиации и артиллерии Украины по оккупантам 6 декабря, 08:18 Генштаб сообщил о результативной работе авиации и артиллерии Украины (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки украинская авиация и артиллерия наносили результативные удары по позициям российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 6 декабря.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также пять ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили два пункта управления, восемь районов сосредоточения личного состава и важный объект оккупационных войск.

Накануне издание The Wall Street Journal сообщало, что США модифицировали ракетные пусковые установки HIMARS, которые они передали Украине, чтобы их нельзя было использовать для обстрела России ракетами большой дальности.