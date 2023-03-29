Авиация и артиллерия наносили удары по районам сосредоточения живой силы и вооружения оккупантов — Генштаб

29 марта, 08:00
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Генштаб рассказал об ударах авиации и артиллерии по важным позициям оккупантов (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Генштаб рассказал об ударах авиации и артиллерии по важным позициям оккупантов (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины наносили удары по районам сосредоточения живой силы и вооружения российских оккупационных войск.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 29 марта.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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Кроме того, украинские защитники сбили вражеские БпЛА Орлан-10 и ZALA.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс, а также склад боеприпасов.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин назвал основные типы оружия, в которых нуждаются ВСУ. По его словам, Украине больше всего нужны системы ПВО, бронетехника, ракеты.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Артиллерия Война России против Украины Генштаб ВСУ

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