Авиация Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов, подразделения артиллерии били по складам боеприпасов — Генштаб
Авиация нанесла 10 ударов по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)
За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесли удары по важным позициям российских оккупационных войск.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 14 марта.
В течение суток украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, три склада боеприпасов и четыре средства радиоэлектронной борьбы захватчиков.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что самым большим приоритетом его правительства является продление военной помощи Украине.