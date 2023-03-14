Авиация Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов, подразделения артиллерии били по складам боеприпасов — Генштаб

14 марта, 07:24
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Авиация нанесла 10 ударов по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)

Авиация нанесла 10 ударов по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесли удары по важным позициям российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 14 марта.

В течение суток украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, три склада боеприпасов и четыре средства радиоэлектронной борьбы захватчиков.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что самым большим приоритетом его правительства является продление военной помощи Украине.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Артиллерия Война России против Украины Генштаб ВСУ

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