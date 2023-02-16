Авиация Украины нанесла 16 ударов: под огнем оказались скопления оккупантов, их военная техника и ЗРК — Генштаб

16 февраля, 11:30
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Авиация Украины нанесла 16 ударов по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)

Авиация Украины нанесла 16 ударов по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины наносили удары по позициям российских оккупационных войск.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 16 февраля.

Авиация в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также пять ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Видео дня

Также был уничтожен российский вертолет Ка-52.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления врага, шесть районов сосредоточения живой силы и два склада боеприпасов.

https://www.youtube.com/watch?v=uvWN5ES0_UQ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Артиллерия Война России против Украины Генштаб ВСУ

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