Авиация Украины нанесла 16 ударов: под огнем оказались скопления оккупантов, их военная техника и ЗРК — Генштаб
Авиация Украины нанесла 16 ударов по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)
За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины наносили удары по позициям российских оккупационных войск.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 16 февраля.
Авиация в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также пять ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Также был уничтожен российский вертолет Ка-52.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления врага, шесть районов сосредоточения живой силы и два склада боеприпасов.