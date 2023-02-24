Авиация Украины нанесла более 20 ударов по оккупантам: Генштаб сообщил, какие позиции попали под огонь

24 февраля, 09:00
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Авиация нанесла более 20 ударов по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)

Авиация нанесла более 20 ударов по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)

Авиация Сил обороны Украины нанесла более 20 ударов по важным позициям российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 24 февраля.

Украинская авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы противника, склад боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов и один другой важный вражеский объект.

Накануне глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты скоро получат от ВСУ «подарки».

https://www.youtube.com/watch?v=SVFTezCpMwo
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Артиллерия Война России против Украины Генштаб ВСУ

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