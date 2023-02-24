Авиация Украины нанесла более 20 ударов по оккупантам: Генштаб сообщил, какие позиции попали под огонь
Авиация нанесла более 20 ударов по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)
Авиация Сил обороны Украины нанесла более 20 ударов по важным позициям российских оккупационных войск.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 24 февраля.
Украинская авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы противника, склад боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов и один другой важный вражеский объект.
Накануне глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты скоро получат от ВСУ «подарки».