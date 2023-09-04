Эффективно работает в тылу врага. Украинская разведка получила авиационный разведкомплекс Мара 4 сентября, 12:53 Разведчики получили комплекс Мара от фонда Повернись живим (Фото:ГУР МО/Facebook)

Фонд Повернись живим передал Главному управлению разведки Минобороны Украины авиационный разведкомплекс для эффективной работы в тылу врага.

Как сообщили в ведомстве, комплекс состоит из шести беспилотников (трех основных и еще трех для оперативной замены утраченных в боях) и антенны для управления полетами.

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Общая стоимость комплекса — 2 827 639 грн.

В ГУР уточнили, что Мара — это разведывательный авиационный комплекс украинского производства. Его дроны способны работать на низких высотах и в условиях порывистого ветра 20 м/с.

Фото: ГУР МО

Небольшие размеры установки позволяют операторам быстро разворачиваться и иметь максимальную мобильность, разведкомплекс не нуждается в дополнительном транспорте.

Фото: ГУР МО

Фото: ГУР МО

Мара может находиться в воздухе до 90 минут и обладает достаточной устойчивостью к враждебной РЭБ, поэтому беспилотники эффективно работают в тылу противника.

Ранее стало известно, что Минобороны Украины допустило к эксплуатации в ВСУ дрон с искусственным интеллектом SAKER SCOUT.