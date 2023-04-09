Россияне ударили авиабомбами по Херсонщине

9 апреля, 23:12
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Последствия российского обстрела Херсонской области авиационными бомбами минувшей ночью (Фото:Херсонская ОГА (ОВА) / Telegram)

Последствия российского обстрела Херсонской области авиационными бомбами минувшей ночью (Фото:Херсонская ОГА (ОВА) / Telegram)

Российские войска поздно вечером в воскресенье, 9 апреля, нанесли удар по авиации по Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

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В 22:00 он сообщил, что россияне ударили управляемыми авиабомбами по Новобериславу Бериславской общины.

Также вражеские истребители сбросили три бомбы на Кизомыс Белозерской общины.

Видео дня

Информация о разрушениях уточняется. Предварительно жертв среди мирных жителей области нет.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Авиация Обстрел Херсон Херсонская область Бомбы Бомбежка Военная авиация Российская авиация Бомба Бомбардировка Война России против Украины

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