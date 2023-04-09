Россияне ударили авиабомбами по Херсонщине
Последствия российского обстрела Херсонской области авиационными бомбами минувшей ночью (Фото:Херсонская ОГА (ОВА) / Telegram)
Российские войска поздно вечером в воскресенье, 9 апреля, нанесли удар по авиации по Херсонской области.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
В 22:00 он сообщил, что россияне ударили управляемыми авиабомбами по Новобериславу Бериславской общины.
Также вражеские истребители сбросили три бомбы на Кизомыс Белозерской общины.
Информация о разрушениях уточняется. Предварительно жертв среди мирных жителей области нет.