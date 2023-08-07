Коварный месяц август. Когда Украину снова накроет жара, а когда зальют дожди — интервью с метеорологом 7 августа, 17:14 NV Премиум Жара немного отступила: в Укргидрометцентре поделились прогнозом погоды до следующих выходных (Фото:Ercin Erturk / Anadolu Agency via Reuters)

Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала о погоде в августе, в частности на ближайшую неделю до следующих выходных.

Понедельник порадовал прохладой, которая принесла облегчение. Что нас ждет в течение недели до следующих выходных?

Да, на этой неделе уже будет погода более благоприятная и комфортная, по сравнению с прошлыми жаркими выходными. Потому что на выходных, например, была ночь на 6 августа с рекордно высокими для Киевской области значением температуры. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на 6 августа в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +21,2°С. Предыдущее рекордное значение +21,0°С 2010 года превышено на 0,2°С.

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Но в дальнейшем температура немножко стабилизируется. Воздушные потоки меняются: если до этого преобладали юго-восточные, сейчас — юго-западные, то в следующие трое суток, как раз в течение этой недели они будут меняться на северные. И, соответственно, будет поступать более прохладная воздушная масса.

Атмосферное давление немножко повысится. Уже таких активных фронтов с такими интенсивными осадками ближайшие несколько суток не ожидаем. Но все равно атмосфера будет нестабильной, поэтому периодические кратковременные дожди могут быть.

Завтра, то есть во вторник в западных областях в течение суток, а в дневные часы и в большинстве центральных, в Житомирской и Одесской местами кратковременные дожди с грозами. Но остальная территория без осадков.

Далее, 9 августа у нас ночью в центральных и северных областях, а днем на северо-востоке и крайнем западе страны будет немного дождливо. А 10 августа в западной части Украины кратковременные грозовые дожди. Остальная территория в остальное время без осадков. Довольно такая спокойная, комфортная погода.

Ветер, как я уже отметила, будет с юго-западного меняться на северный. Но скорости умеренные — 5−10 метров в секунду. Там только в конце недели в пятницу, по предварительным прогнозам сегодняшним, есть вероятность образования циклона на юго-востоке страны. Скажем так: он будет заходить на нашу территорию, поэтому есть вероятность того, что в конце недели снова будет больше дождей на большей территории Украины.

Но в целом до пятницы довольно такая спокойная погода с отдельными дождиками в тех регионах, которые я отметила.

Расскажите о температурном режиме в этот период.

Он в течение недели довольно такой стабильный. Ночью в большинстве областей +12…+13, днем +21…+26. То есть уже значений +30 гораздо меньше. В западных областях даже в дневные часы +17…+22 — можно сказать, прохладно. А на юго-востоке и востоке страны все же остаются несколько выше температурные показатели: +17…+23 в ночные часы, а в дневные +27…+32. Но все равно без таких значений, как были на выходных. Потому что на выходных в Николаеве, Херсоне по +38 градусов было. На этой неделе такого не будет, уже гораздо более умеренная температура.

Расскажите отдельно о столице и Киевской области. Какие будут здесь температуры, и когда ждать осадков?

Преимущественно будет без осадков, только ночью 9 августа и днем 11 августа также кратковременный дождь, возможно, отдельные грозы. Ветер будет менять направление: завтра еще юго-западный, а 9−10 августа уже северный, поэтому немножко прохладнее будет. В ночные часы +13…+16 градусов, а в дневные часы завтра +22…+24, 9−10 августа немножко выше, +24…+26, а уже 11−12 августа +21…+23 днем. Достаточно комфортные значения, еще и преимущественно без осадков, но все же немного и влаги есть в отдельные ночи и дни.

Может ли в ближайшее время такая адская жара вернуться?

Прямо вот такие значения, которые были на этих выходных, пока по расчетам мы не видим на ближайшее будущее, но, начиная где-то с 13−14 августа осадков станет меньше, и снова в дневные часы столбики термометров могут чаще достигать +30 и выше в большинстве регионов, а не только на юге и востоке. Но это, опять же, не будет таким долговременным — 3−5 дней. Пока что так.

Более такие резкие колебания и перепады погоды возможны?

В целом нет. На этой неделе довольно все будет однообразно, разве что в пятницу надо будет проследить, какая траектория будет у того циклона. Если будет двигаться немного восточнее, то он особо нас не заденет, а если немного западнее, тогда может быть больше осадков. Послезавтра уже будет понятнее его траектория.

Каковы прогнозы в дальнейшем, на вторую декаду августа? Меняли ли прогноз на этот месяц?

Пока еще не меняли. Единственное, что я отмечала, если на этой неделе еще будут кратковременные дожди, в частности в пятницу, связанные с движением циклона на восточных территориях, то с 13 августа там больше будет преобладать поле высокого давления, то есть антициклональный характер погоды. Поэтому во вторую декаду, скорее всего, будет меньше осадков, по предварительным расчетам, которые есть на сегодня. И, соответственно, немножко выше будут значения температур.