Avenger на вооружении Украины. В Минобороны рассказали о преимуществах работы с американским ЗРК — фото 20 июня, 10:40 Украинские военные и американский ЗРК Avenger под Киевом, 16 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Журналисты Reuters показали на вооружении украинских военных под Киевом американские зенитно-ракетные комплексы Avenger. В министерстве обороны рассказали, о его преимуществах.

Советник главы Минобороны Юрий Сак заявил британскому агентству, что одним из приоритетов Украины является создание трехуровневой системы противовоздушной обороны и Avenger — его важная часть.

Видео дня

Вашингтон передал Киеву как минимум 12 таких комплексов. В рамках системы эти ЗРК с дальностью до 5 км, как ПЗРК Stinger, предназначены для ближнего действия, а системы Patriot — для дальнего.

Украинские военные и американский ЗРК Avenger под Киевом, 16 июня 2023 года / Фото: REUTERS/Anna Voitenko

Украинские военные и американский ЗРК Avenger под Киевом, 16 июня 2023 года / Фото: REUTERS/Anna Voitenko

Командир подразделения Avenger с позывным Архитектор на фоне массированных обстрелов России Киева и области рассказал Reuters, что самой сложной является одновременная атака дронами и ракетами.

«Тактика России заключается в использовании дешевых беспилотников для того, чтобы истощить нашу противовоздушную оборону. Это почти как гонки на опережение. У кого закончатся быстрее? У России их ракеты или те, которые мы получаем от наших союзников?» — сказал Сак.



По его словам, Avenger более мобильны для поражения целей на ближней дистанции, и их применение гораздо дешевле, чем пуски с Patriot. Он назвал эти комплексы эффективными возле поля боя, но сейчас их «слишком мало для этого использования».

Украинские военные и американский ЗРК Avenger под Киевом, 16 июня 2023 года / Фото: REUTERS/Anna Voitenko

Украинские военные и американский ЗРК Avenger под Киевом, 16 июня 2023 года / Фото: REUTERS/Anna Voitenko

Чтобы нарастить потенциал ближнего боя, говорит советник министра обороны, Украина просит у Австралии бронемашины Hawkei, которые можно совместить с системами ПВО и использовать так же как и Avenger.

Avenger AN/TWQ-1 («мститель») — американский самоходный зенитно-ракетный комплекс, который обеспечивает мобильную противовоздушную оборону малой дальности для наземных подразделений. В частности он может защищать от таких целей на малых высотах:

крылатых ракет;

беспилотных летательных аппаратов;

самолетов и вертолетов.

Главное оружие этих ЗРК — ракеты FIM-92 Stinger, второстепенное вооружение — 12,7 мм пулемет Browning M2.

