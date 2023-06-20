Avenger на вооружении Украины. В Минобороны рассказали о преимуществах работы с американским ЗРК — фото
Украинские военные и американский ЗРК Avenger под Киевом, 16 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)
Журналисты Reuters показали на вооружении украинских военных под Киевом американские зенитно-ракетные комплексы Avenger. В министерстве обороны рассказали, о его преимуществах.
Советник главы Минобороны Юрий Сак заявил британскому агентству, что одним из приоритетов Украины является создание трехуровневой системы противовоздушной обороны и Avenger — его важная часть.
Вашингтон передал Киеву как минимум 12 таких комплексов. В рамках системы эти ЗРК с дальностью до 5 км, как ПЗРК Stinger, предназначены для ближнего действия, а системы Patriot — для дальнего.
Командир подразделения Avenger с позывным Архитектор на фоне массированных обстрелов России Киева и области рассказал Reuters, что самой сложной является одновременная атака дронами и ракетами.
«Тактика России заключается в использовании дешевых беспилотников для того, чтобы истощить нашу противовоздушную оборону. Это почти как гонки на опережение. У кого закончатся быстрее? У России их ракеты или те, которые мы получаем от наших союзников?» — сказал Сак.
По его словам, Avenger более мобильны для поражения целей на ближней дистанции, и их применение гораздо дешевле, чем пуски с Patriot. Он назвал эти комплексы эффективными возле поля боя, но сейчас их «слишком мало для этого использования».
Чтобы нарастить потенциал ближнего боя, говорит советник министра обороны, Украина просит у Австралии бронемашины Hawkei, которые можно совместить с системами ПВО и использовать так же как и Avenger.
Avenger AN/TWQ-1 («мститель») — американский самоходный зенитно-ракетный комплекс, который обеспечивает мобильную противовоздушную оборону малой дальности для наземных подразделений. В частности он может защищать от таких целей на малых высотах:
- крылатых ракет;
- беспилотных летательных аппаратов;
- самолетов и вертолетов.
Главное оружие этих ЗРК — ракеты FIM-92 Stinger, второстепенное вооружение — 12,7 мм пулемет Browning M2.