Avenger на вооружении Украины. В Минобороны рассказали о преимуществах работы с американским ЗРК — фото

20 июня, 10:40
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Украинские военные и американский ЗРК Avenger под Киевом, 16 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Украинские военные и американский ЗРК Avenger под Киевом, 16 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Журналисты Reuters показали на вооружении украинских военных под Киевом американские зенитно-ракетные комплексы Avenger. В министерстве обороны рассказали, о его преимуществах.

Советник главы Минобороны Юрий Сак заявил британскому агентству, что одним из приоритетов Украины является создание трехуровневой системы противовоздушной обороны и Avenger — его важная часть.

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Вашингтон передал Киеву как минимум 12 таких комплексов. В рамках системы эти ЗРК с дальностью до 5 км, как ПЗРК Stinger, предназначены для ближнего действия, а системы Patriot — для дальнего.

Украинские военные и американский ЗРК Avenger под Киевом, 16 июня 2023 года (Фото: REUTERS/Anna Voitenko)
Украинские военные и американский ЗРК Avenger под Киевом, 16 июня 2023 года / Фото: REUTERS/Anna Voitenko
Украинские военные и американский ЗРК Avenger под Киевом, 16 июня 2023 года (Фото: REUTERS/Anna Voitenko)
Украинские военные и американский ЗРК Avenger под Киевом, 16 июня 2023 года / Фото: REUTERS/Anna Voitenko

Командир подразделения Avenger с позывным Архитектор на фоне массированных обстрелов России Киева и области рассказал Reuters, что самой сложной является одновременная атака дронами и ракетами.

«Тактика России заключается в использовании дешевых беспилотников для того, чтобы истощить нашу противовоздушную оборону. Это почти как гонки на опережение. У кого закончатся быстрее? У России их ракеты или те, которые мы получаем от наших союзников?» — сказал Сак.

По его словам, Avenger более мобильны для поражения целей на ближней дистанции, и их применение гораздо дешевле, чем пуски с Patriot. Он назвал эти комплексы эффективными возле поля боя, но сейчас их «слишком мало для этого использования».

Украинские военные и американский ЗРК Avenger под Киевом, 16 июня 2023 года (Фото: REUTERS/Anna Voitenko)
Украинские военные и американский ЗРК Avenger под Киевом, 16 июня 2023 года / Фото: REUTERS/Anna Voitenko
Украинские военные и американский ЗРК Avenger под Киевом, 16 июня 2023 года (Фото: REUTERS/Anna Voitenko)
Украинские военные и американский ЗРК Avenger под Киевом, 16 июня 2023 года / Фото: REUTERS/Anna Voitenko

Чтобы нарастить потенциал ближнего боя, говорит советник министра обороны, Украина просит у Австралии бронемашины Hawkei, которые можно совместить с системами ПВО и использовать так же как и Avenger.

Avenger AN/TWQ-1 («мститель») — американский самоходный зенитно-ракетный комплекс, который обеспечивает мобильную противовоздушную оборону малой дальности для наземных подразделений. В частности он может защищать от таких целей на малых высотах:

  • крылатых ракет;
  • беспилотных летательных аппаратов;
  • самолетов и вертолетов.

Главное оружие этих ЗРК — ракеты FIM-92 Stinger, второстепенное вооружение — 12,7 мм пулемет Browning M2.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Оружие Вооружение ПВО ЗРК Ракетные удары Война России против Украины

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