Удар России по Авдеевскому коксохимическому заводу: оккупанты обстреляли работников, которые садились в автобус после смены 3 мая, 20:07 Цей матеріал також доступний українською В результате обстрела российских оккупантов погибли рабочие Авдеевского коксохимического завода (Фото:Національна поліція України / Facebook)

Российские оккупанты в Авдеевке обстреляли группу работников коксохимического завода, которые садились в автобус после конца смены. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

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В результате удара России по заводу есть погибшие и раненые, их количество уточняется. На месте работают полиция и спасатели. Открыто уголовное дело по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).



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Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что в результате обстрела российскими оккупантами Авдеевского коксохима погибли по меньшей мере десять человек, 15 — были ранены.



«Россияне точно знали, куда целились — рабочие как раз завершили смену и на остановке ждали автобус, который должен был их развозить с завода домой. Очередное циничное преступление россиян на нашей земле. За все придется ответить!» — подчеркнул он.

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