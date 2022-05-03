Удар России по Авдеевскому коксохимическому заводу: оккупанты обстреляли работников, которые садились в автобус после смены

3 мая, 20:07
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В результате обстрела российских оккупантов погибли рабочие Авдеевского коксохимического завода (Фото:Національна поліція України / Facebook)

В результате обстрела российских оккупантов погибли рабочие Авдеевского коксохимического завода (Фото:Національна поліція України / Facebook)

Российские оккупанты в Авдеевке обстреляли группу работников коксохимического завода, которые садились в автобус после конца смены. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

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В результате удара России по заводу есть погибшие и раненые, их количество уточняется. На месте работают полиция и спасатели. Открыто уголовное дело по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что в результате обстрела российскими оккупантами Авдеевского коксохима погибли по меньшей мере десять человек, 15 — были ранены.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/323152386621465

«Россияне точно знали, куда целились — рабочие как раз завершили смену и на остановке ждали автобус, который должен был их развозить с завода домой. Очередное циничное преступление россиян на нашей земле. За все придется ответить!» — подчеркнул он.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Полиция Авдеевка Авдеевский коксохимический завод Национальная полиция Украины Война России против Украины

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