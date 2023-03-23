Продавить оборону ВСУ и окружить город. Бригадный генерал рассказал о тактике россиян под Авдеевкой 23 марта, 13:14 Александр Тарнавский рассказал, как действуют российские войска под Авдеевкой (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Российские оккупационные войска осуществляет попытки штурмовых действий в районах Авдеевки и Марьинки в Донецкой области.

Об этом в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия, бригадный генерал Александр Тарнавский.

«В Авдеевке россияне обстреливают жилые дома и хотят продавить нашу оборону с целью окружения города. Силы обороны держат фронт и дают достойный отпор. Штурмовые попытки врага разбиваются. Наши воины наносят россиянам ощутимые потери», — написал Тарнавский.

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По его словам, в Авдеевке остается около двух тысяч жителей, которые отказываются выезжать.

«Враг ведет прицельный огонь по магазинам, центрам оказания помощи, а также по коммунальным предприятиям. В Авдеевке отсутствует свет, вода и тепло уже почти год. Последний раз свет был 14 мая 2022 года», — добавил бригадный генерал.

Ранее в британской разведке сообщили, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом. В Силах обороны согласились с выводами ведомства.

Как отметили в военной администрации города, российские оккупанты почти год пытаются окружить Авдеевку.