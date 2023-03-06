Оккупанты уничтожают Авдеевку тактическими ракетами Х-59 — глава военной администрации 6 марта, 12:19 Армия России обстреливает Авдеевку ракетами Х-59 (Фото:Telegram / Павел Кириленко)

Российские оккупационные войска наносят удары по Авдеевке Донецкой области тактическими авиационными ракетами Х-59.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

«Враг до основания разрушает город ракетами. За прошедшие сутки шесть ракет Х-59 прилетело в город. Прилетает ракета и пятиэтажный дом разрушается до фундамента. В основном противник бьет в админздания, школы, детсады», — отметил Барабаш.

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По его словам, российские оккупанты всю ночь наносили удары по линии обороны вокруг города.

«Ночью были единичные прилеты в старую и центральную часть города, погибших нет. Вчера вывезли 11 человек, из них 6 детей. В городе еще осталось 38 детей», — подчеркнул Барабаш.



Ранее Силы обороны Украины сообщили, что российские оккупанты активизировались на Авдеевском направлении и постоянно ведут обстрелы, однако украинские военные держат оборону.