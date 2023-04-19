Зеленский во время визита в Авдеевку был всего в 4 км от линии фронта — GeoConfirmed 19 апреля, 16:47 Владимир Зеленский в Авдеевке (Фото:Офис президента)

Волонтеры проекта GeoConfirmed выяснили, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Авдеевку в Донецкой области находился всего в 4 км от линии фронта.

В Twitter они опубликовали карту с меткой, где, по их данным, находился украинских лидер, а также обозначили на ней линию фронта.

Фото: GeoConfirmed/Twitter

«Он находился в полуокруженной Авдеевке. Видно в нашем следующем твите. На трех направлениях он находился всего в 4 км от линии фронта», — говорится в сообщении проекта.

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Во вторник, 18 апреля, Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке Донецкой области.

Он пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений и поблагодарил их за службу. Президент также вручил военным государственные награды.