На Авдеевском направлении ВСУ сбили российский вертолет Ми-24 10 апреля, 14:29 ВСУ сбили российский Ми-24 (Фото:110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко / Facebook)

Украинские военные днем в понедельник, 10 апреля, уничтожили вражеский вертолет Ми-24 на авдеевском направлении.

Об этом сообщает 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко, военнослужащие которой сбили вражеский вертолет.

"Враг не прекращает попытки наступательных действий на авдеевском направлении, однако получает достойный отпор, большие потери в живой силе и уничтоженную технику", - отмечают украинские защитники.

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