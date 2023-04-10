На Авдеевском направлении ВСУ сбили российский вертолет Ми-24

10 апреля, 14:29
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ВСУ сбили российский Ми-24 (Фото:110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко / Facebook)

ВСУ сбили российский Ми-24 (Фото:110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко / Facebook)

Украинские военные днем в понедельник, 10 апреля, уничтожили вражеский вертолет Ми-24 на авдеевском направлении.

Об этом сообщает 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко, военнослужащие которой сбили вражеский вертолет.

"Враг не прекращает попытки наступательных действий на авдеевском направлении, однако получает достойный отпор, большие потери в живой силе и уничтоженную технику", - отмечают украинские защитники.

Видео дня

https://www.facebook.com/110separatebrigade/posts/pfbid02WT4tM1eeJEbqCziFAbbzbYRGs1Dc5c3txpkNmbcvMA9nTRn1SeNoivKoQVue8hSWl
Редактор: София Лазарова

Теги:   Восток Украины Вертолет Вертолеты Авдеевка Вертолеты РФ Ми-24 Война России против Украины

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