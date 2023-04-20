«Авдеевка уже в полукольце». Егор Фирсов с передовой — о состоянии дел на фронте и наступлении украинских Сил обороны. Интервью NV

20 апреля, 21:17
NV Премиум
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Егор Фирсов в Нью-Йорке Донецкой области (Фото:Егор Фирсов / Facebook)

Егор Фирсов в Нью-Йорке Донецкой области (Фото:Егор Фирсов / Facebook)

Автор: Василий Пехньо

Военный медик, боец ТрО, а в прошлом народный депутат VII и VIII созывов Егор Фирсов в интервью Radio NV рассказал, что происходит вблизи Авдеевки и каким будет наступление Вооруженных сил Украины.

— Прежде всего хотел вам задать очень простой вопрос. Украинцы разделились на две группы. Одна, вдохновенно ожидающая наступления, надеется, что все будет хорошо в ближайшее время. Другая группа — это та, которая говорит: «Забудьте, мы не способны на то, чтобы сделать наступление, нам не дают достаточно оружия, у нас нет достаточно сил». Возникает вопрос: кто прав? Как наши дела? Как вы оценили бы наши дела на фронте?

Видео дня

— Наверное, начну с того, что я смотрю снизу вверх — я все же не в Генштабе и не понимаю всеобщей, глубокой картинки.

Но через призму моей бригады или даже батальона, боевой дух на достаточно высоком уровне, невзирая на всю сложность. Представьте себе, бойцам очень тяжело, очень тяжело раненым, очень много пота мы проливаем, но бойцы готовы. Даже невзирая на то, что я в территориальной обороне. Она считалась с первых дней войны не каким-либо спецподразделением. Но мы уже сейчас считаемся армейскими дедами, когда слышим о контрнаступлении.

Теги:   Донецкая область Интервью NV Нью-Йорк Авдеевка Егор Фирсов Контрнаступление Радио NV Война России против Украины наступление ВСУ

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