Три человека погибли в результате российского обстрела Авдеевки 15 января, 00:03 Россияне в очередной раз обстреляли Авдеевку Донецкой области (Фото:Vitalii Barabash / Facebook)

Российские оккупанты утром и днем в субботу, 14 января, обстреливали из Градов и ствольной артиллерии Авдеевку Донецкой области, в результате чего по предварительным данным погибли три человека.



Об этом сообщил глава военной администрации города Виталий Барабаш.

«Пока известно о трех погибших гражданских лицах, двое из которых — молодые люди, 80-го и 85-го годов рождения», — написал Барбаш Facebook.

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Еще три человека получили ранения.

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