Три человека погибли в результате российского обстрела Авдеевки

15 января, 00:03
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Россияне в очередной раз обстреляли Авдеевку Донецкой области (Фото:Vitalii Barabash / Facebook)

Россияне в очередной раз обстреляли Авдеевку Донецкой области (Фото:Vitalii Barabash / Facebook)

Российские оккупанты утром и днем в субботу, 14 января, обстреливали из Градов и ствольной артиллерии Авдеевку Донецкой области, в результате чего по предварительным данным погибли три человека.

Об этом сообщил глава военной администрации города Виталий Барабаш.

«Пока известно о трех погибших гражданских лицах, двое из которых — молодые люди, 80-го и 85-го годов рождения», — написал Барбаш Facebook.

Видео дня

Еще три человека получили ранения.

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Аккуратно: следующие кадры могут шокировать.

https://www.facebook.com/vitalii.barabash.96/posts/pfbid035wDEY85NWb9JZuLzLP2wvggvCz4E1huNadp53VD1yjBTUWdcPy8BYZo9vskEc1knl
Редактор: София Лазарова

Теги:   Донбасс Донецкая область Обстрел Авдеевка Война на Донбассе Война России против Украины

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