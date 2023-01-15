Три человека погибли в результате российского обстрела Авдеевки
Россияне в очередной раз обстреляли Авдеевку Донецкой области (Фото:Vitalii Barabash / Facebook)
Российские оккупанты утром и днем в субботу, 14 января, обстреливали из Градов и ствольной артиллерии Авдеевку Донецкой области, в результате чего по предварительным данным погибли три человека.
Об этом сообщил глава военной администрации города Виталий Барабаш.
«Пока известно о трех погибших гражданских лицах, двое из которых — молодые люди, 80-го и 85-го годов рождения», — написал Барбаш Facebook.
Еще три человека получили ранения.
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