Тактика мясорубки и не только. Россия хочет окружить Авдеевку и полностью ее уничтожить, артиллерия работает в режиме нон-стоп — военный 29 марта, 12:07 В Авдеевке ситуация обострилась (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

В Авдеевке ситуация накалилась, артиллерия работает в режиме нон-стоп, заявил боец отдельного отряда специального назначения «Майкл».

«Если раньше враг наносил периодически авиаудары, сейчас наносит систематически. Артиллерия работает в режиме нон-стоп. В городе действительно опасно находиться. Было принято решение ограничить движение в городе как для журналистов, так и для волонтеров», — сказал он в эфире 1+1.

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Военный заявил, что Авдеевку штурмуют регулярные войска РФ и боевики террористической организации ДНР. «Вагнеровцев» на этом направлении пока не фиксируют.

По его словам, оккупанты пытаются штурмовать по-разному.

«Была и тактика мясорубки — они массово наступали. Применяли тактику маневра — отправляли малую группу для штурма, а другая была на прикрытии. Враг использует разные тактики для достижения целей», — сказал он.

«Майкл» заявил, что РФ хочет во что бы то ни стало окружить Авдеевку и уничтожить ее полностью, поскольку это улучшит им тактическое положение, ведь ВСУ будет труднее вести городские бои среди руин.

20 марта в британской разведке сообщили, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом. В силах обороны согласились с выводами ведомства.

Как заявили в военной администрации города, российские оккупанты почти год пытаются окружить Авдеевку.