«Дорога смерти». Российские войска немедленно открывают огонь по людям, которых эвакуируют из Авдеевки — горадминистрация 22 марта, 15:32 Российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Эвакуация гражданского населения из Авдеевки продолжается, но путь из города — это «дорога смерти».

Об этом заявил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барбаш телеканалу CNN.

По его словам, участок дороги, по которому эвакуируют людей, контролируется российскими войсками, которые «немедленно открывают огонь».

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Чиновник заявил, что за последние три недели город покинуло 180 человек, а по оценкам украинских властей, в Авдеевке осталось около 2 тысяч человек, среди них шестеро детей.

Один ребенок эвакуирован во вторник, 21 марта, власти планируют эвакуировать еще одного в среду, 22 марта.

Барбаш добавил, что в последнее время стало больше обстрелов, больше ракетных ударов.

«Количество штурмовых операций по городу тоже многократно увеличивается в городе и на позициях», — сказал он.

Российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку Донецкой области. Как сообщили в Силах обороны, в ближайшее время ситуация в городе может стать такой же, как в Бахмуте.