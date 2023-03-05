Сожгли три танка и пять БМП. ВСУ дважды отразили штурм россиян под Авдеевкой — видео 5 марта, 13:10 Россияне во второй раз пошли на штурм позиций, где им сожгли три танка (Фото:Отдельная президентская бригада имени Богдана Хмельницкого/Facebook)

Отдельная президентская бригада имени Богдана Хмельницкого за два дня отразила два штурма российских войск на позиции одного из подразделений. Военные ликвидировали три танка, пять БМП.

Об этом сообщается в Facebok бригады.

В субботу, 4 марта, стало известно, что бойцы второго механизированного батальона вместе с артиллерией 55 отдельной артиллерийской бригады и 110 отдельной механизированной бригады уничтожили три танка и пять БМП, пытавшихся штурмовать украинские позиции. Также были взяты в плен шесть оккупантов.

Видео дня

В воскресенье, 5 марта, военные показали видео второго штурма.

«Противник с поддержкой танка повторно пошел штурмовать позиции нашего второго мехбата. Штурм закончился для врагов подбитым танком и пехотой, которая на четвереньках скрывалась по посадке от наших ВОГОв», — говорится в сообщении.

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 153 120 своих солдат — из них 930 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Кроме того, украинские военные «минуснули» пять вражеских танков, девять бронированных машин, 12 артиллерийских систем.