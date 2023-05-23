Россия ударила ракетой по жилому дому в Авдеевке, под завалами могут находиться до пяти человек — военная администрация 23 мая, 15:33 По меньше мере, два человека ранены (Фото:Виталий Барабаш/Telegram)

Российские войска во вторник, 23 мая, ударили ракетой по жилому девятиэтажному дому в Авдеевке Донецкой области. Под завалами могут находиться до пяти человек.

Об этом сообщил глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш в Telegram.

«Жилой дом в Авдеевке разрушила очередная российская ракета. 9 этажей — до фундамента. Под завалами — два человека, но может быть до пяти человек», — пишет он.

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Фото: Виталий Барабаш/Telegram

Барабаш добавил, что, по меньше мере, два человека ранены. Одна женщина, по его данным, находится в тяжелом состоянии.

Фото: Виталий Барабаш/Telegram

Фото: Виталий Барабаш/Telegram

Барабаш подчеркнул, что от ракет и ФАБов в Авдеевке не спасают стены и бомбоубежища, и призвал местных жителей эвакуироваться.