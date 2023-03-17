Россияне нанесли четыре авиаудара по Авдеевке, бои за город продолжаются — ОП
Разрушенный в результате российского удара дом в Авдеевке (Фото:Андрей Ермак/Telegram)
Российские военные нанесли четырех авиаударов по Авдеевке Донецкой области в пятницу, 17 марта. В результате атаки никто не пострадал.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
«Обстрелы города происходят фактически круглосуточно. Бои за Авдеевку продолжаются», — написал он в Telegram.
Ермак опубликовал фото с разрушенным в результате удара РФ многоэтажным домом.
По данным Генштаба, российские войска наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил об обстрелах Марьинки, Константиновки, Красногоровки. За последние сутки в регионе россияне убили двух жителей, еще восьмерых ранили.