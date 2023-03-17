Россияне нанесли четыре авиаудара по Авдеевке, бои за город продолжаются — ОП

17 марта, 11:05
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Разрушенный в результате российского удара дом в Авдеевке (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Разрушенный в результате российского удара дом в Авдеевке (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Российские военные нанесли четырех авиаударов по Авдеевке Донецкой области в пятницу, 17 марта. В результате атаки никто не пострадал.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Обстрелы города происходят фактически круглосуточно. Бои за Авдеевку продолжаются», — написал он в Telegram.

Ермак опубликовал фото с разрушенным в результате удара РФ многоэтажным домом.

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Фото: NV

По данным Генштаба, российские войска наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил об обстрелах Марьинки, Константиновки, Красногоровки. За последние сутки в регионе россияне убили двух жителей, еще восьмерых ранили.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Донецкая область Авиаудар Авдеевка Война России против Украины

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