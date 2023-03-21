Войска РФ нанесли ракетный удар по Авдеевке и применили артиллерию: глава ОВА показал разрушения 21 марта, 10:37 Войска РФ все чаще атакуют Авдеевку (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Войска РФ нанесли ракетный удар по Авдеевке Донецкой области.

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram, город также подвергся двум вражеским артиллерийским обстрелам.

В результате атаки российских оккупантов повреждены жилые дома на четырех улицах, территория Авдеевского коксохимзавода и пищевое предприятие.

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Погиб один человек, еще двое получили ранения.

Фото: Павел Кириленко/Telegram

Фото: Павел Кириленко/Telegram

Под обстрелом также оказались жилые дома в Очеретинской и Марьинской громадах.

В Бахмуте за минувшие сутки погиб один человек, еще один получили ранения. В Константиновке повреждены три частных дома, детсад, газопровод и водопровод.

На Лисичанском направлении в Северске повреждены детсад и дома на двух улицах, громко было в Серебрянке.

Накануне в Силах обороны Украины заявили, что российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку. Там добавили, что в ближайшее время ситуация в городе может стать такой же, как в Бахмуте.

13 марта войска РФ из реактивных систем залпового огня Ураган обстреляли Константиновку, а по Авдеевке нанесли ракетные удары. Одна из ракет попала в здание школы, где находился гуманитарный пункт. Погиб один человек, еще двое получили ранения.

17 марта в результате ракетного удара по Авдеевке был разрушен многоэтажный дом, где жили люди.



