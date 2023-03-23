Постоянные обстрелы и атаки. В Силах обороны рассказали о ситуации в Авдеевке 23 марта, 12:38 Оккупанты разрушают Авдеевку (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

По информации Сил обороны Украины, Авдеевка в Донецкой области находится под постоянным огнем оккупантов. Обстрелы сопровождаются атаками.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский.

«Все время, пока мы находились в городе, противник осуществлял почти непрерывные обстрелы. Мы не видели ни одного дома, который не пострадал бы от вражеских снарядов. К сожалению, в Авдеевке остается мирное население», — отметил он.

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По словам офицера, войска РФ пытаются обойти Авдеевку и осуществляет атаки на город. Только за вчерашний день зафиксировали 26 атак, которые были отражены. Вражеские силы понесли серьезные потери.

«Было уничтожено более сотни личного состава вражеской армии и ранены более 240 человек. Также, есть информация, что наши Силы обороны уничтожили два танка, два БТР, четыре БМП, два комплекса РЭБ Житель и Борисоглебск, САУ и одну систему залпового огня», — рассказал Дмитрашковский.

Ранее в британской разведке сообщили, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом. В Силах обороны согласились с выводами ведомства.

Как отметили в военной администрации города, российские оккупанты почти год пытаются окружить Авдеевку.