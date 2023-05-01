В Авдеевке под завалами остаются люди, спецтехника не может попасть в город из-за обстрелов 1 мая, 16:11 Авдеевка (Фото:Нацполиция)

После обстрелов Авдеевки Донецкой области российскими оккупантами из-под завалов не могут достать людей — в город не может заехать специальная техника. Об этом заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в комментарии hromadske в понедельник, 1 мая.

По словам Барабаша, после обстрела россиянами пятиэтажного дома 28 апреля под завалами оказалась 81-летняя женщина, которая находилась в подвале. В результате российского авиаракетного удара 30 апреля под завалы нежилого здания попал мужчина 1962 года рождения.



Видео дня

«Это наш коммунальщик, электрик. Признаков жизни что в первом, что во втором случае, к сожалению, нет», — сказал он.

Глава городской администрации добавил, что во время разбора завалов накануне нашли телефон и куртку, но работу не могут продолжить без спецтехники.

«В субботу, 29 апреля, прорабатывали с ГСЧС, с главой области вариант [как это сделать], ГСЧС выехали, но не доезжая до Авдеевки попали под обстрел и вернулись. Заехать невозможно», — заявил Барабаш.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко по состоянию на утро 1 мая сообщал, что Авдеевка семь раз попадала под вражеский обстрел, снаряды попали в жилой сектор и на территорию коксохимического завода (АКХЗ).



С утра 30 апреля российские оккупанты обстреливали Авдеевку из РСЗО Град и танков, а днем нанесли авиаракетный удар по центру города, разрушив два многоэтажных здания.



В Авдеевке по состоянию на 30 апреля оставались 1782 человека, в том числе 12-летний мальчик — его ищут.