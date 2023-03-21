Нет ни одного целого здания. Глава ВГА рассказал о ситуации в Авдеевке

21 марта, 11:37
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Власти сообщили, что сейчас происходит в Авдеевке (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Власти сообщили, что сейчас происходит в Авдеевке (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

В Авдеевке за сутки зафиксировали более 20 обстрелов из различных вооружений. Также российские войска наносили авиаудары и совершали танковые обстрелы.

Об этом в эфире телеканала Freeдом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

По его словам, в Авдеевке уже не осталось ни одного целого здания.

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«Сложно оценить разрушения, но однозначно нет ни одного целого здания в городе уже полгода точно. Ну, если оценивать в процентном условном отношении, то около 80% города уже разрушено», — сказал Барабаш.

Накануне в британской разведке сообщили, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом. В Силах обороны согласились с выводами ведомства.

17 марта в результате ракетного удара по Авдеевке был разрушен многоэтажный дом, где жили люди.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Авдеевка Война России против Украины

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