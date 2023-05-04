Из Авдеевки невозможно эвакуировать всех жителей, нет желающих — глава военной администрации

4 мая, 17:50
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Авдеевка (Фото:Нацполиция)

Авдеевка (Фото:Нацполиция)

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что невозможно законно эвакуировать всех мирных жителей из прифронтового города.

В комментарии Громадському Барабаш сказал, что в Авдеевке остаются 1 778 человек, среди которых один ребенок. Власти, по словам чиновника, ищут его родителей, которые скрываются.

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Барабаш добавил, что эвакуация из Авдеевки происходит ежедневно, но желающих нет.

«Всех невозможно и нереально эвакуировать, даже с законной точки зрения. То есть нет возможности всех эвакуировать. Никакого законного механизма такого нет. Семьи с детьми — да, без проблем», — заявил он.

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Также он добавил, что в среду, 3 мая, из города вывезли два человека, а до этого несколько дней вообще никого не вывозили.

«Город под плотными обстрелами уже год, сейчас днем вообще не бывает тишины. Но люди все равно не спешат уезжать», — отметил он.

Ранее 24 апреля Барабаш рассказывал, что в городе остается один 12-летний мальчик, которого скрывают от властей родители.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Обстрел Авдеевка

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