«Россиян застали врасплох». Залужный удивил врага неожиданными наступательными действиями вблизи Авдеевки — майор запаса 12 сентября, 12:44 NV Премиум Украинский танк (Фото:53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха / Facebook)

Украинским военным удалось провести успешную операцию к югу от Авдеевки и зайти в село Опытное, ведь «враг немного проспал это направление», говорит начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Radio NV объяснил, почему эта атака стала неожиданной для оккупантов.

«О главнокомандующем Залужном много раз говорили, что он может удивить врага какими-то неожиданными действиями. Все были сосредоточены на боевых действиях возле [села] Роботино, возле [города] Токмак — на южном направлении. Даже в Бахмуте были ожидания, что мы будем продвигаться возле Клищеевки. А вот именно возле Авдеевки каких-то наступательных действий никто не ожидал», — считает Гетьман.

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Он убежден, что Силы обороны Украины продолжат «удивлять» вражеские силы.

«Видите, когда россиян застают врасплох, как это было на Харьковщине, они не могут организованно сопротивляться и начинаются хаотичные движения, дружественный огонь, как это можно назвать, начинают убегать с линии фронта. Это хороший признак для нас. Это может говорить о том, что в том месте они каких-то наступательных действий от наших войск вообще не ожидали, поэтому такая была реакция», — пояснил Гетьман.