«Авдеевка может стать вторым Бахмутом». Силы обороны согласились с выводами британской разведки 20 марта, 13:53 Как отметили в Силах обороны, оккупанты пытаются окружить Авдеевку (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку Донецкой области. Как отметили в Силах обороны, в ближайшее время ситуация в городе может стать такой же, как в Бахмуте.



Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский.

«Враг постоянно сейчас пытается окружить Авдеевку. Я согласен с британскими коллегами, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом. Но на данный момент не все в порядке в российских подразделениях, которые атакуют на этом направлении. Враг там использовал уже последние резервы, которые имеет, и несет большие потери», — сказал Дмитрашковский.

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По его словам, на этом направлении оккупанты несут серьезные потери — только за минувшие сутки войска РФ потеряли там около трех рот личного состава.

Он добавил, что штурмы Авдеевки являются однотипными и предсказуемыми — оккупанты атакуют из одной и той же посадки.

Как сообщил Институт изучения войны (ISW), руководитель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин пытается создать информационные поводы для объяснений, почему наемники не могут захватить Бахмут.

