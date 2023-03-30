Из Авдеевки на следующей неделе планируют принудительно эвакуировать всех оставшихся там детей 30 марта, 15:48 Женщина поправляет защитную каску ребенку в прифронтовой Авдеевке, Донецкая область, 28 марта 2023 года (Фото:Donetsk Region Police via REUTERS)

Из прифронтовой Авдеевки Донецкой области на следующей неделе планируют провести принудительную эвакуацию оставшихся в городе шестерых детей, родители которых прячут их от представителей власти, волонтеров и полиции.

Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации (МВА) Виталий Барабаш в интервью Интерфакс-Украина.

«Речь не идет об изъятии детей у родителей: хотя бы один из них должен обязательно ехать с ребенком. Мы дали им время — прошло почти две недели — на следующей неделе уже будем силой вывозить. К сожалению, будем действовать таким образом. Не хотелось бы до этого доходить, но если безответственные родители подвергают своих детей смертельной опасности, то уже не о чем говорить — надо просто брать и вывозить», — говорит глава МВА.

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По его словам, представители военной администрации, полиции и волонтеры, которые занимаются эвакуацией, «пытались дать людям шанс самим к этому прийти, ежедневно уговаривая каждую семью».

«Дело же еще в том, что они прячут детей, убегая от нас. Мы их находим, договариваемся, что завтра едем. Кажется, вот даже смогли уговорить, они уже и чемоданы упаковывают, а утром Белые ангелы [спецподразделение полиции Донбасса, который в самых горячих точках помогает развозить пищевые наборы и эвакуировать население] приезжают забирать, а их нет: они за ночь сменили локацию», — рассказал Барабаш.

Начальник МВА подчеркнул, что в настоящее время в городе остаются шестеро детей, хотя еще три недели назад их было почти 50.

«Динамика есть. Но этих шестеро — это какая-то магическая цифра: это количество остается неизменным уже более недели. Хотя в целом через день по ребенку вывозим. Также мы находим тех детей, которые не были в наших списках. Это дети, которых прятали или привозили. То есть они [родители] показали себя на эвакуации, уехали, а через некоторое время вернулись», — добавил он.

7 марта Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий.

