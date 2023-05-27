Жили рядом с телами соседей. Из Авдеевки эвакуировали жителей многоэтажки, в которую попала российская ракета 27 мая, 16:47 Из Авдеевки эвакуируют людей, которые выжили после авиаудара по многоэтажке (Фото:Нацполиция)

Полицейские подразделения Белый Ангел эвакуировали из Авдеевки жителей девятиэтажки, в которую во вторник, 23 мая, попала российская ракета.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Среди эвакуированных — мужчина с инвалидностью. На дверях в своей квартире он вел летопись всех событий с начала полномасштабного вторжения РФ под названием Дни и ночи войны. Последняя запись датирована 23 мая. Он написал: «Разбили дом. Под завалами два человека».

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По данным полиции, жилой сектор расположен в 400 метрах от линии фронта и почти уничтожен российскими войсками. Правоохранители объяснили, что призывали жителей эвакуироваться, но те согласились выехать только сейчас.

Отмечается, что в доме оставались девять жителей, которые жили среди руин, рядом с похороненными под обломками соседями.

Во время последнего попадания ракеты в девятиэтажном доме обвалился подъезд, а другие получили значительные повреждения.

Тогда погибли два человека — пожилая женщина и ее 93-летний родственник. Тела до сих пор остаются под завалами, ведь из-за обстрелов достать их сейчас невозможно. Еще трое жителей получили ранения, часть тела одной из пострадавших соседи закопали на улице.

Тело еще одной погибшей женщины уже около месяца находится в соседней пятиэтажке.