«Основные бои идут за трассы». Интервью NV с аэроразведчиком о штурмах россиянами Авдеевки и почему не стоит недооценивать оккупантов

26 мая, 16:51
NV Премиум
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Украинский военный на улицах Авдеевки, Донецкая область, 5 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Украинский военный на улицах Авдеевки, Донецкая область, 5 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Автор: Василий Пехньо

Павел Петриченко, боец 59-й бригады ВСУ, в интервью Radio NV рассказал, как российские военные проводят десятки штурмов основных узловых городов на Донбассе в попытке захватить трассы для снабжения оккупационных сил.

 — Аналитики команды DeepState, которые занимаются постоянным наполнением карты боевых действий, ежедневно дают обновления, постоянно демонстрируют, что под Первомайским сейчас, на Авдеевском фронте происходят едва ли не самые большие штурмы оккупационных сил. И очень часто все эти штурмы сводятся к тому, что похожи на так называемый «угледарский сценарий», что имеется в виду?

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Под Первомайским сейчас что-то такое похожее? Потому что я так вижу, очень много сожженной техники оккупантов, что происходит, как происходят эти штурмы, расскажите нам немного подробнее.

— Да, действительно, это немножко похоже на то, что мы видели зимой на Угледарском направлении, но такие штурмовые действия именно по этому направлению под Донецком наша бригада отражает уже с зимы. Это не только сейчас происходит, это происходило и зимой, и в начале весны, действительно силами нашей пехоты, артиллерии уничтожено много техники врага и на подступах к Первомайскому, и на подступах к Невельскому. Там за это время как наша бригада выполняет свое боевое распоряжение в данном районе, уничтожено десятки единиц техники, отражено, я думаю, уже сотни штурмов.

Теги:   Донбасс Россия Авдеевка Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

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