Аварийные отключения введут по всей Украине — Укрэнерго 5 декабря, 19:23 Во всех областях Украины будут действовать аварийные отключения (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

После новых массированных российских ударов по энергетическим объектам Украины в понедельник, 5 декабря, во всех украинских областях введут режим аварийных отключений. Об этом сообщает пресс-служба компании Укрэнерго.

В Укрэнерго объяснили, что из-за ракетных атак часть электростанций некоторое время не сможет работать на полную мощность, а из-за морозов в следующие сутки дефицит в энергосистеме возрастет.

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«Для сохранения баланса между производством и потреблением электроэнергии во всех областях Украины будет введен режим аварийных отключений», — предупредили в пресс-службе.



Компания напомнила, что электроэнергию в первую очередь подадут на объекты критической инфраструктуры: котельные, водоканалы, больницы.

По данным Укрэнерго, ситуация сложная, но под контролем, а украинская энергосистема сохранила целостность и работает синхронно с сетью континентальной Европы. В Одессе и других областях начали восстановительные работы, там, где возможно, уже подключают потребителей.

«В период отсутствия электроэнергии просим позаботиться о себе и родных, а также помочь нуждающимся рядом», — добавили в НЭК.



В понедельник, 5 декабря, страна-агрессор совершила новый массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины 5 декабря сбили больше 60 из более чем 70 ракет, выпущенных оккупантами.

Известно о повреждениях энергетических объектов в Одесской, Винницкой, Киевской и Николаевской областях.

В МВД Молдовы сообщили, что ракета упала в районе приграничного города Бричаны на территории страны.