«Очень мало сделано». Зеленский упрекнул власти Киева из-за последствий ударов РФ. Кличко ответил и напомнил, что они не встречались 4 года

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал власти Киева за особо сложную ситуацию после ударов России по объектам энергетической инфраструктуры, заявив, что не видит «интенсивности» работы на фоне тяжелых последствий атак.

Зеленский отметил, что Харьков был более подготовлен к кризисным ситуациям в энергетике.

«Много видим — сделано, в частности, в Харькове — там местная власть подготовилась. Киев, к сожалению, сделал значительно меньше — очень мало сделано в столице. И даже в эти дни я не вижу интенсивности — надо сейчас все это срочно исправлять. Должны быть решения», — заявил президент во время вечернего видеообращения в среду, 14 января.

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Обновлено в 23:13. Городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram ответил президенту, заявив, что говорит публично, потому что не видится с Зеленским: «За последние четыре года мы лично, к сожалению, так ни разу и не встретились».

«Какой „интенсивности“ в работе в Киеве в чрезвычайной ситуации президент не видит, в частности, в последние дни, как он сказал?» — спросил Кличко.

По словам Кличко, после разрушительной российской атаки количество домов, которые остались без тепла, за несколько дней сократили с 6 тысяч до около 400. Коммунальные службы и энергетики работают круглосуточно, больницы, дома для пожилых людей, психоневрологические диспансеры подключают к автономным источникам, объекты критической инфраструктуры запитывают от генераторов, соцработники разносят одиноким немобильным киевлянам еду, а в пунктах обогрева круглосуточно работают сотрудники.

«Такие заявления, прежде всего, нивелируют самоотверженный труд тысяч людей, специалистов. У них, хоть и нет оружия в руках, своими неутомимыми усилиями они тоже борются за свою страну», — заявил мэр Киева.

По его словам, в чрезвычайной ситуации он и городские службы «делают все, чтобы удержать обеспечение жизнедеятельности города».

Мэр Киева также отреагировал на критику его совета жителям столицы временно выехать из города, если есть такая возможность. «Аааа, Кличко посоветовал тем, кто имеет возможность, переехать за город. Чтобы не замерзали. Без света и тепла. Те, кто имеют возможность временно выехать. Я, по крайней мере, говорю честно и предупреждаю людей о сверхсложной ситуации. И мне безразличны какие-то рейтинги и призрачные выборы», — подчеркнул Виталий Кличко.

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Ранее 14 января Зеленский сообщал, что в энергетике введут режим чрезвычайной ситуации, а также создадут штаб, который будет координировать ситуацию с энергетикой в Киеве.

Утром 13 января в Киеве по команде Укрэнерго действуют аварийные отключения электроэнергии, вызванные повреждением инфраструктуры в результате ночной атаки РФ. Экстренные отключения также были введены в Бучанском районе Киевской области.

В ночь на вторник и утром 13 января Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область, а также другие регионы Украины шахедами и ракетами, как баллистическими, так и крылатыми.

Мэр Киева Виталий Кличко 13 января заявлял, что городу не хватает электроэнергии даже для критической инфраструктуры. Он отмечал, что без отопления остаются около 500 киевских многоэтажек.

14 января Минэнерго сообщило, что в Киеве и Киевской области самая сложная ситуация в энергосистеме, из-за чего применяются сетевые ограничения.

Тогда же новоназначенный министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Киев был значительно хуже подготовлен к российским атакам на энергосистему, чем Харьков, и поэтому приходится принимать кризисные меры.

По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, при отсутствии масштабных атак России с вечера четверга, 15 января, ожидается смягчение графиков отключений электроэнергии в Киеве.