Глава Укрэнерго предупредил о возможных аварийных отключениях света вечером

17 октября, 16:49
Отключение света в Киеве, 14 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Томас Питер)

Вечером в пятницу, 17 октября, могут применить аварийные отключения для бытовых потребителей в нескольких регионах Украины. Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил глава правления НЭК Укрэнерго Виталий Зайченко.

«Графики аварийных отключений частично применяются к бытовым потребителям. Эти ограничения сегодня будут в период прохождения вечернего максимума нагрузки…», — отметил Зайченко…", — отметил Зайченко.

Утром 17 октября в ряде областей Украины применяли экстренные отключения света.

В Укрэнерго также предупредили, что враг изменил тактику ударов по украинской энергосистеме. По словам Зайченко, если раньше это были массированные ракетные атаки, сейчас россияне уничтожают целые энергетические районы, подстанции Укрэнерго, подстанции распределения и электростанции.

«Очень сильно страдают также тепловые электростанции… но несмотря ни на что, энергетики продолжают восстанавливать эти объекты», — добавил Зайченко.

16 октября Укрэнерго сообщало об аварийных обесточиваниях в городе Киев и в десяти областях, а впоследствии компания сообщила об экстренных отключениях во всех регионах Украины. Потребителей призвали экономно использовать электроэнергию.

Глава Укрэнерго Виталий Зайченко сообщил, что аварийные отключения света в Украине могут продолжаться еще в течение недели.

