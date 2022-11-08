Не только плановые: в Киеве и семи областях вводятся аварийные отключения света

8 ноября, 11:19
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В Киеве и семи областях будут применять аварийные отключения света (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

В Киеве и семи областях будут применять аварийные отключения света (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

В Киеве, а также Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях с 09:30 применяются аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

«Дополнительные ограничения потребления необходимы потому, что из-за похолодания растет потребление электроэнергии, что приводит к увеличению нагрузки на оборудование и дефициту электроэнергии в энергосистеме», — говорится в сообщении.

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Из-за роста потребление электроэнергии возникает угроза аварий, добавили в Укрэнерго.

Плановые графики почасовых отключений света в течение суток продолжают действовать по всей территории Украины.

В Укрэнерго подчеркнули, что ремонтные работы продолжаются круглосуточно.

Украинцам напомнили о о необходимости экономно потреблять электроэнергию. Это позволит меньше применять ограничения, а энергетики смогут сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, от которых зависит питание целых областей.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия концентрирует силы для возможных новых массированных ударов по украинской инфраструктуре, прежде всего энергетической.

В результате намеренных массированных атак россиян на энергетическую инфраструктуру городов Украины начались веерные отключения света, чаще всего — в Киеве и соседних областях. Зеленский заявил, что по состоянию на 1 ноября Россия повредила 40% энергетических объектов Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=XgO1FPLS8z4
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Киев Электроэнергия Электричество Отключения света Укрэнерго

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