«Сделали многое для этого». В Укрэнерго сообщили, что в первый снежный выходной аварийные отключения света не предусмотрены

19 ноября, 12:37
Поделиться:
Вечерний Киев (Фото:НВ)

Вечерний Киев (Фото:НВ)

В субботу, 19 ноября, в Украине не ожидаются аварийные отключения света. Энергетики сделали все возможное, чтобы первый снежный выходной обошелся без дополнительных ограничений для украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

«Этот первый выходной с первым снегом и минусовой температурой за окном мы планируем пройти без дополнительных аварийных отключений ни в одной области. Сделали многое для этого и продолжаем делать, возвращая людям свет», — говорится в сообщении.

Видео дня

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщал, что, несмотря на российские атаки на объекты энергетической инфраструктуры, в Украине не ожидается тотального отключения электроэнергии.

Чиновник объяснил, что эффективность противовоздушной обороны Украины и способность противодействовать российским ракетным атакам растет, а энергетики оперативно восстанавливают поврежденные объекты.

https://www.youtube.com/embed/AD_ylfGlgqk
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Электроэнергия Инфраструктура Атака Свет Отключения света Укрэнерго Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X