«Сделали многое для этого». В Укрэнерго сообщили, что в первый снежный выходной аварийные отключения света не предусмотрены 19 ноября, 12:37 Вечерний Киев (Фото:НВ)

В субботу, 19 ноября, в Украине не ожидаются аварийные отключения света. Энергетики сделали все возможное, чтобы первый снежный выходной обошелся без дополнительных ограничений для украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

«Этот первый выходной с первым снегом и минусовой температурой за окном мы планируем пройти без дополнительных аварийных отключений ни в одной области. Сделали многое для этого и продолжаем делать, возвращая людям свет», — говорится в сообщении.

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Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщал, что, несмотря на российские атаки на объекты энергетической инфраструктуры, в Украине не ожидается тотального отключения электроэнергии.

Чиновник объяснил, что эффективность противовоздушной обороны Украины и способность противодействовать российским ракетным атакам растет, а энергетики оперативно восстанавливают поврежденные объекты.