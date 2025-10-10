Аварийные отключения продолжаются в Киеве и еще семи областях, в Черкасской области полностью вернули свет

Женщина проходит мимо бензинового генератора на местном рынке во время отключения электроэнергии (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

В Украине продолжается ликвидация последствий масштабной ракетно-дроновой атаки РФ на энергетическую инфраструктуру , аварийные отключения применяются в Киеве и в семи областях Украины.

Об этом сообщили в Укрэнерго в пятницу, 10 октября.

По состоянию на сейчас аварийные отключения применяются в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

В Укрэнерго добавили, что энергетикам удалось частично уменьшить объем аварийных ограничений для потребителей на Харьковщине. В Черкасской области электроснабжение уже полностью восстановлено.

В Черниговской области увеличено количество очередей почасовых отключений — сейчас облэнерго применяет три очереди одновременно. Причиной ограничений являются последствия предыдущих российских атак дронами.

В ДТЕК сообщили, что по состоянию на 16:00 вернули свет еще 153 тысячам жителей столицы. Всего с утра энергетики восстановили электроснабжение для более чем 420 тысяч потребителей.

Инфографика: NV

Массированный удар РФ по Украине 10 октября — что известно

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия ночью нанесла удар по Украине 497 средствами воздушного нападения, в том числе 465 дронами и 32 ракетами. ПВО обезвредила 420 целей.

В результате атаки в Киеве пострадали 12 человек, в Печерском районе осколки шахеда попали в многоэтажку, также последствия удара фиксируют в Голосеевском, Деснянском и Подольском районах. Столица частично обесточена, есть перебои с водоснабжением.

В Запорожье повреждены газовые объекты, потребителям временно отключили подачу газа. В городе погиб 7-летний ребенок, семеро пострадавших.

Также россияне осуществили массированную атаку на Днепропетровскую область, на энергетических объектах возникли пожары. В Кривом Роге трое пострадавших.

В Киевской области без света были 28 тысяч потребителей Бориспольского и Броварского районов. Последствия удара РФ также фиксируют в Черкасской области, где в Каневе пострадали 10 человек, и на Полтавщине.

Укрэнерго заявила об аварийных отключениях света в Киеве и 9 областях. В ДТЭК сообщили о повреждении оборудования ТЭС.

Укрзализныця предупредила о задержках поездов из-за обесточивания сети.