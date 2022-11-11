Еще в трех областях Украины ввели аварийные отключения света 11 ноября, 14:04 В трех областях ввели аварийные отключения света (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

В Сумской, Харьковской и Полтавской областях областях вводятся экстренные аварийные отключения электроэнергии.



Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

«Это вынужденный шаг для сбалансирования энергосистемы после того, как ночью энергетическая инфраструктура снова была повреждена вражескими обстрелами», — говорится в сообщении.

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Экстренные аварийные отключения потребителей также дополнительно применены в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.



Во всех других регионах Украины продолжают действовать плановые отключения, добавили в Укрэнерго.

Ранее в компании YASNO сообщили, что с 12:00 в Киеве отменяют внеплановые отключения электроэнергии, введенные утром.

Утром 11 ноября в Киеве и Киевской области начались экстренные отключения света в больших объемах.

