Еще в трех областях Украины ввели аварийные отключения света

11 ноября, 14:04
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В трех областях ввели аварийные отключения света (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

В трех областях ввели аварийные отключения света (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

В Сумской, Харьковской и Полтавской областях областях вводятся экстренные аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

«Это вынужденный шаг для сбалансирования энергосистемы после того, как ночью энергетическая инфраструктура снова была повреждена вражескими обстрелами», — говорится в сообщении.

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Экстренные аварийные отключения потребителей также дополнительно применены в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

Во всех других регионах Украины продолжают действовать плановые отключения, добавили в Укрэнерго.

Ранее в компании YASNO сообщили, что с 12:00 в Киеве отменяют внеплановые отключения электроэнергии, введенные утром.

Утром 11 ноября в Киеве и Киевской области начались экстренные отключения света в больших объемах.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Электроэнергия Электричество Отключения света Укрэнерго

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