В шести областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии — Укрэнерго 17 января, 11:03 В ряде областей Украины — аварийные отключения электроэнергии (Фото:Anja van de Gronde/Unsplash)

По состоянию на 10:30 утра вторника, 17 января, в Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, аварийные отключения введены в шести областях.

Как сообщили в пресс-службе Укрэнерго, это последствия массированных ракетных и дроновых атак по энергетической инфраструктуре.

Ко всем операторам систем распределения доведены лимиты потребления на все сутки.

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«Из-за их превышения уже применены аварийные отключения в шести областях Украины», — отметили в компании.

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Там добавили, что из-за неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, обледенения проводов) в центральных регионах есть локальные отключения в сетях операторов систем распределения, питание восстанавливается.

14 января Россия осуществила новую массированную ракетную атаку по Украине. Утром взрывы прогремели в Киевской области и в Киеве.

Днем во время повторной воздушной тревоги россияне ударили по жилому дому в Днепре ракетой Х-22. Спасатели разбирают завалы до сих пор. На данный момент известно о 41 погибшем, более 20 человек считаются пропавшими без вести.

Ракеты РФ также попали по объектам инфраструктуры в пяти областях.

