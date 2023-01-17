В шести областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии — Укрэнерго
В ряде областей Украины — аварийные отключения электроэнергии (Фото:Anja van de Gronde/Unsplash)
По состоянию на 10:30 утра вторника, 17 января, в Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, аварийные отключения введены в шести областях.
Как сообщили в пресс-службе Укрэнерго, это последствия массированных ракетных и дроновых атак по энергетической инфраструктуре.
Ко всем операторам систем распределения доведены лимиты потребления на все сутки.
«Из-за их превышения уже применены аварийные отключения в шести областях Украины», — отметили в компании.
Там добавили, что из-за неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, обледенения проводов) в центральных регионах есть локальные отключения в сетях операторов систем распределения, питание восстанавливается.
14 января Россия осуществила новую массированную ракетную атаку по Украине. Утром взрывы прогремели в Киевской области и в Киеве.
Днем во время повторной воздушной тревоги россияне ударили по жилому дому в Днепре ракетой Х-22. Спасатели разбирают завалы до сих пор. На данный момент известно о 41 погибшем, более 20 человек считаются пропавшими без вести.
Ракеты РФ также попали по объектам инфраструктуры в пяти областях.