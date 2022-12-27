Аварийных отключений на Новый год не будет в случае отсутствия новых обстрелов — Шмыгаль 27 декабря, 16:47 Отключения света во Львове, 11 декабря (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что новогодние праздники могут пройти без аварийных отключений, если страна-террорист Россия снова не обстреляет украинскую энергетическую инфраструктуру.

Во время заседания правительства во вторник, 27 декабря, Шмыгаль отметил, что РФ готовится продолжить атаки на энергосистему Украины, а новый массированный обстрел может произойти в любое время.



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«Хочу подчеркнуть: в случае отсутствии обстрелов новогодние праздники пройдут без аварийных отключений», — сказал он.



Глава Кабмина добавил, что противник хочет не только вывести из строя энергетические объекты, а пытается «сеять страх и панику»: «Но это ему не удастся. Мы верим в себя, в нашу армию, в наших энергетиков, наших партнеров. Мы выстоим, потому что едины, сильны и мотивированы бороться за родную землю».



27 декабря в Укрэнерго сообщили, что дефицит мощности в энергосистеме Украины немного сократился благодаря увеличению объемов производства электростанций.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на вечер 26 декабря в Украине оставались без света около 9 миллионов человек.



Ранее руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что Россия, вероятно, готовится к новой атаке на Украину на праздники, но это необязательно будет массированный ракетный удар.

