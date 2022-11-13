Укрэнерго вводит аварийные отключения света в Киеве и семи областях

13 ноября, 18:15
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После стабилизации ситуации в областях продолжат действовать плановые отключения (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

После стабилизации ситуации в областях продолжат действовать плановые отключения (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В воскресенье, 13 ноября, в Киеве и семи областях Украины вводятся аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Facebook.

Аварийные отключения вводят в Киеве и следующих областях:

  • Киевской,
  • Черкасской,
  • Черниговской,
  • Житомирской,
  • Харьковской,
  • Полтавской,
  • Сумской.

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После стабилизации ситуации в этих областях продолжат действовать плановые отключения. В других областях Украины отключения не прогнозируются.

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В Укрэнерго призвали экономно потреблять электроэнергию, особенно в часы утреннего и вечернего пика. Это позволяет избежать перегрузки сетей и ускорить их восстановление.

«Энергетики работают 24/7 для восстановления поврежденных энергообъектов российскими ракетами и дронами», — добавили в пресс-службе.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/501166098718887
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В результате прицельных массированных атак россиян на энергетическую инфраструктуру городов Украины начались веерные отключения света, чаще всего в Киеве и соседних областях. Президент Владимир Зеленский заявил, что на 1 ноября Россия повредила 40% энергетических объектов Украины.

https://www.youtube.com/embed/XgO1FPLS8z4
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Киев Российская агрессия Электроэнергия Отключения света Укрэнерго Веерные отключения

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