Укрэнерго вводит аварийные отключения света в Киеве и семи областях
После стабилизации ситуации в областях продолжат действовать плановые отключения (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В воскресенье, 13 ноября, в Киеве и семи областях Украины вводятся аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Facebook.
Аварийные отключения вводят в Киеве и следующих областях:
- Киевской,
- Черкасской,
- Черниговской,
- Житомирской,
- Харьковской,
- Полтавской,
- Сумской.
После стабилизации ситуации в этих областях продолжат действовать плановые отключения. В других областях Украины отключения не прогнозируются.
В Укрэнерго призвали экономно потреблять электроэнергию, особенно в часы утреннего и вечернего пика. Это позволяет избежать перегрузки сетей и ускорить их восстановление.
«Энергетики работают 24/7 для восстановления поврежденных энергообъектов российскими ракетами и дронами», — добавили в пресс-службе.
В результате прицельных массированных атак россиян на энергетическую инфраструктуру городов Украины начались веерные отключения света, чаще всего в Киеве и соседних областях. Президент Владимир Зеленский заявил, что на 1 ноября Россия повредила 40% энергетических объектов Украины.