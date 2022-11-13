Укрэнерго вводит аварийные отключения света в Киеве и семи областях 13 ноября, 18:15 После стабилизации ситуации в областях продолжат действовать плановые отключения (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В воскресенье, 13 ноября, в Киеве и семи областях Украины вводятся аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Facebook.

Аварийные отключения вводят в Киеве и следующих областях:

Киевской,

Черкасской,

Черниговской,

Житомирской,

Харьковской,

Полтавской,

Сумской.

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После стабилизации ситуации в этих областях продолжат действовать плановые отключения. В других областях Украины отключения не прогнозируются.

В Укрэнерго призвали экономно потреблять электроэнергию, особенно в часы утреннего и вечернего пика. Это позволяет избежать перегрузки сетей и ускорить их восстановление.

«Энергетики работают 24/7 для восстановления поврежденных энергообъектов российскими ракетами и дронами», — добавили в пресс-службе.

В результате прицельных массированных атак россиян на энергетическую инфраструктуру городов Украины начались веерные отключения света, чаще всего в Киеве и соседних областях. Президент Владимир Зеленский заявил, что на 1 ноября Россия повредила 40% энергетических объектов Украины.