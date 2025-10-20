В Сумах часть районов осталась без света и воды: что известно

В Сумах перебои с водоснабжением и электроэнергией (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

В понедельник, 20 октября, часть районов Сум осталась без электроэнергии, что также привело к перебоям с водоснабжением. Об этом Суспільному сообщили в АО Сумыоблэнерго.

Из-за аварийных отключений электроэнергии на участках проспекта Лушпы, улицы Харьковская, района Химгородка троллейбусы следуют с нарушением движения, сообщили в КП Электроавтотранс.

В то же время в Горводоканале сообщили об обесточивании одного из водозаборов Сум. Это связано с ремонтными работами, которые проводят энергетики. Водоснабжение восстановят после завершения ремонтных мероприятий, отметили в компании.

20 октября в Укрзализныце сообщили, что из-за обстрелов российских захватчиков повреждена железнодорожная инфраструктура на Сумском направлении, некоторые поезда следуют с задержками.