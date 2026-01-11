В Министерстве энергетики Украины объяснили, почему вводятся аварийные отключения электроэнергии и что это означает.

В пресс-службе Минэнерго в воскресенье, 11 января, напомнили, что аварийные отключения — вынужденный превентивный шаг, который позволяет сохранить энергосистему, сильно пострадавшую в результате российских атак. В отличие от почасовых отключений, у которых есть четкий график, аварийные отключения нельзя спрогнозировать и у них нет фиксированного графика.

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«Аварийные отключения продолжаются до завершения ремонта и восстановления возможности передачи электроэнергии или сбалансирования энергосистемы. Это может быть от нескольких минут до неопределенного срока, в зависимости от масштабов повреждений и сложности ремонта», — отметили в ведомстве.

После приказа НЭК Укрэнерго об отключении у операторов есть 10 минут, чтобы начать аварийные отключения. Их вводят срочно и без предупреждения, пока ситуация не стабилизируется.

Среди главных причин аварийных отключений в Минэнерго назвали:

повреждение энергообъектов в результате российских атак — россияне намеренно разрушают линии электропередачи и подстанции, выводя из строя большие участки сети;

резкий рост потребления — потребление растет из-за холодов и повреждения системы теплоснабжения, что приводит к большому спросу на фоне дефицита мощности;

дефицит мощности — из-за повреждения российскими ударами объектов генерации ( ТЭС, ТЭЦ, ГЭС и ГАЭС, солнечных и ветряных электростанций) электроэнергии не хватает, чтобы покрыть спрос. Из-за этого энергетикам приходится ограничивать потребление, в частности, в пиковые часы нагрузки;

ТЭС, ТЭЦ, ГЭС и ГАЭС, солнечных и ветряных электростанций) электроэнергии не хватает, чтобы покрыть спрос. Из-за этого энергетикам приходится ограничивать потребление, в частности, в пиковые часы нагрузки; восстановительные работы — на время ремонта после обстрелов участки сети нужно временно обесточивать;

ограничение возможностей передачи — из-за повреждения системы передачи электроэнергии доставлять энергии в некоторые регионы сложнее.

В Минэнерго попросили украинцев ограничивать потребление мощных приборов, особенно в часы пиковой нагрузки (утром и вечером), и включать приборы по очереди — сначала самое необходимое (зарядные, холодильник), а через полчаса-час — мощные приборы. Если действуют графики отключений, энергетики советуют не потреблять много электричества между отключениями, чтобы помочь стабилизировать систему и не спровоцировать аварийные отключения.

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11 января по всей Украине действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности. В некоторых регионах также действуют аварийные отключения, в частности, в Киевской, Одесской и Житомирской областях. В ДТЭК предупредили, что в Киеве у некоторых людей может долго не быть света из-за большого количества аварий.

В компании ДТЭК заявили, что сейчас в украинской энергосистеме самая сложная ситуация за эту зиму.