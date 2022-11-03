В трех областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии, в семи областях и в Киеве — почасовые 3 ноября, 09:16 В Украине из-за атак РФ вводят аварийные и почасовые отключения света (Фото:Fre Sonneveld/Unsplash)

В четверг, 3 ноября, в Украине действуют аварийные и почасовые отключения электроэнергии.

Как сообщили в пресс-службе Укренерго в Telegram, в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях ввели график аварийных отключений. Ограничения электроснабжения применимы ко всем категориям потребителей.

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Для потребителей в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях, а также в Киеве, действуют графики почасовых отключений.

В Укрэнерго подчеркнули, что в таком формате предоставить информацию о сроках отключения конкретной улицы или района должен местный оператор распределительных сетей (облэнерго).

В компании напомнили, что ограничения электроэнергии помогают уменьшить нагрузку на электросети и обеспечить постоянную балансировку энергосистемы.

С 10 октября РФ начала атаковать объекты энергетической инфраструктуры по всей Украине, что привело к снижению мощностей энергосистемы. В стране начали вводить веерные отключения света, а в период сильных нагрузок — экстренные.

31 октября Россия совершила новую массированную ракетную атаку на всю территории Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах Украины. Большинство из поврежденных объектов — энергетические.

Из-за этого по всей Украине начали действовать аварийные отключения электроснабжения для промышленных и бытовых потребителей. Ситуацию удалось стабилизировать к 1 ноября, но отключения продолжились.