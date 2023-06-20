В Минэнерго назвали причину внезапного отключения света в Киеве и рассказали о последствиях атаки дронами-камикадзе
Последствия одной из атак РФ на Украину (Фото:Укрэнерго/Facebook)
Причиной аварийного отключения света в Киеве утром во вторник, 20 июня, стали технологические нарушения на одной из ТЭЦ, а во время атаки РФ дронами-камикадзе были повреждены сети в Киевской и Николаевской областях.
Как сообщили в пресс-службе Минэнерго, в Киеве временно обесточивались 75 тысяч потребителей. Сейчас все заживлены по резервной линии.
Другие детали о причинах аварии уточняются.
Также было зафиксировано отключение высоковольтной сети оператора системы передачи в Киевской области.
Кроме того, из-за падения обломков сбитых вражеских беспилотников во время атаки оккупантов в ночь на 20 июня была повреждена линия электропередачи в Киевской области. Без света остаются почти пол тысячи абонентов.
Также из-за ночных обстрелов повреждены сети в Николаевской области. Обесточены два населенных пункта.
Утром 20 июня в трех районах Киева аварийно отключали электроэнергии. Из-за этого произошли сбои в работе городского электротранспорта.
В ночь на 20 июня РФ атаковала Украину дронами-камикадзе. Силам ПВО удалось сбить 32 из 35 запущенных беспилотников, в том числе над Киевом. Во Львове есть попадания в объект критической инфраструктуры.