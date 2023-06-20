В Минэнерго назвали причину внезапного отключения света в Киеве и рассказали о последствиях атаки дронами-камикадзе 20 июня, 12:57 Последствия одной из атак РФ на Украину (Фото:Укрэнерго/Facebook)

Причиной аварийного отключения света в Киеве утром во вторник, 20 июня, стали технологические нарушения на одной из ТЭЦ, а во время атаки РФ дронами-камикадзе были повреждены сети в Киевской и Николаевской областях.

Как сообщили в пресс-службе Минэнерго, в Киеве временно обесточивались 75 тысяч потребителей. Сейчас все заживлены по резервной линии.

Другие детали о причинах аварии уточняются.

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Также было зафиксировано отключение высоковольтной сети оператора системы передачи в Киевской области.

Кроме того, из-за падения обломков сбитых вражеских беспилотников во время атаки оккупантов в ночь на 20 июня была повреждена линия электропередачи в Киевской области. Без света остаются почти пол тысячи абонентов.

Также из-за ночных обстрелов повреждены сети в Николаевской области. Обесточены два населенных пункта.

Утром 20 июня в трех районах Киева аварийно отключали электроэнергии. Из-за этого произошли сбои в работе городского электротранспорта.

В ночь на 20 июня РФ атаковала Украину дронами-камикадзе. Силам ПВО удалось сбить 32 из 35 запущенных беспилотников, в том числе над Киевом. Во Львове есть попадания в объект критической инфраструктуры.